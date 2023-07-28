Хвостикова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостикова Марфа Алексеевна

Хвостикова Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
19.09.1868

Сын: Хвостиков Трофим Кириллович

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Хвостиков Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
30.09.1878

Дочь: Хвостикова Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1882

Дочь: Хвостикова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
08.02.1882

Дочь: Хвостикова Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Хвостиков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
13.09.1888

Дочь: Хвостикова Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.