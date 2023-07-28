Хвостикова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1868
Сын: Хвостиков Трофим Кириллович
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
04.10.1871
Сын: Хвостиков Пётр Кириллович
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
21.08.1876
Сын: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
30.09.1878
Дочь: Хвостикова Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1882
Дочь: Хвостикова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1882
Дочь: Хвостикова Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
05.01.1886
Сын: Хвостиков Иван Кириллович
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
13.09.1888
Дочь: Хвостикова Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Хвостиков Кирилл Семёнович
Смерть
Неизвестно