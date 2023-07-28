Хвостиков Трофим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1868
Рождение ребёнка
19.07.?
Сын: Хвостиков Серафим Трофимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Бракосочетание
04.11.1886
Рождение ребёнка
06.08.1894
Сын: Хвостиков Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1895
Дочь: Хвостикова Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Хвостикова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1900
Сын: Хвостиков Иван Трофимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1903
Дочь: Хвостикова Антонина Трофимовна
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1906
Сын: Хвостиков Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1910
Сын: Хвостиков Павел Трофимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна
Смерть
Неизвестно