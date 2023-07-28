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Хвостиков Трофим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1868

Отец: Хвостиков Кирилл Семёнович

Мать: Хвостикова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.?

Сын: Хвостиков Серафим Трофимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Бракосочетание
04.11.1886

Жена: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1894

Сын: Хвостиков Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
02.07.1895

Дочь: Хвостикова Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Хвостикова Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1900

Сын: Хвостиков Иван Трофимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
16.06.1903

Дочь: Хвостикова Антонина Трофимовна

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1906

Сын: Хвостиков Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Хвостиков Павел Трофимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Петровна

Смерть
Неизвестно

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