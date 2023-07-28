Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876

Отец: Хвостиков Кирилл Семёнович

Мать: Хвостикова Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.?

Сын: Хвостиков Иван Абрамович

Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Жена: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Хвостикова Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Хвостиков Фёдор Абрамович

Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Рождение ребёнка
02.11.1909

Сын: Хвостиков Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Хвостикова Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Смерть
Неизвестно

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