Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876
Рождение ребёнка
20.03.?
Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Хвостикова Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Хвостиков Фёдор Абрамович
Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Рождение ребёнка
02.11.1909
Сын: Хвостиков Иосиф Абрамович
Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Хвостикова Александра Абрамовна
Мать ребёнка: Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Смерть
Неизвестно