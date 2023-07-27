Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.?
Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Хвостикова Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Хвостиков Фёдор Абрамович
Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Рождение ребёнка
02.11.1909
Сын: Хвостиков Иосиф Абрамович
Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Хвостикова Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович
Смерть
Неизвестно