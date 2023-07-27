Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Левченко) Анисия Евфремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.?

Сын: Хвостиков Иван Абрамович

Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Муж: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Хвостикова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Хвостиков Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Рождение ребёнка
02.11.1909

Сын: Хвостиков Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Хвостикова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Хвостиков Абрам (Аврамий) Кириллович

Смерть
Неизвестно

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