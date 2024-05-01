Воробьев Николай Филиппович
Место рожденияс.Анга Качугского р-на Иркутской области
Дата рождения1914
Дата смерти24.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1944
Эстонская ССР Вируский уезд с.Ванамыйза
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила №2 п. Синимяэ Кохта-Ярвинского р-на Эстонской ССР