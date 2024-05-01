Воробьев Николай Филиппович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Николай Филиппович

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Место рождения

с.Анга Качугского р-на Иркутской области

Дата рождения

1914

Дата смерти

24.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воробьев Филипп Григорьевич

Мать: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна

Смерть
24.07.1944
Эстонская ССР Вируский уезд с.Ванамыйза
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила №2 п. Синимяэ Кохта-Ярвинского р-на Эстонской ССР

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