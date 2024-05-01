Воробьева (Иванова) Мария Филипповна
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1912
Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Воробьев Евлампий Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич
Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.11.1913
Дочь: (Воробьева) Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич
Анга, Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воробьев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич
с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
22.10.1917
Сын: Воробьев Кузьма Филиппович
Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич
Анга, Россия
Смерть
Неизвестно