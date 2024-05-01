Воробьева (Иванова) Мария Филипповна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

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Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1912

Муж: Воробьев Филипп Григорьевич

Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Воробьев Евлампий Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич

Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.11.1913

Дочь: (Воробьева) Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич

с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
22.10.1917

Сын: Воробьев Кузьма Филиппович

Отец ребёнка: Воробьев Филипп Григорьевич

Анга, Россия
Смерть
Неизвестно

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