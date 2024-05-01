Воробьев Филипп Григорьевич 23.10.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Филипп Григорьевич

Воробьев Филипп Григорьевич

avatar

Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

23.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1884

Отец: Воробьев Григорий Петрович

Мать: Воробьева (Щапова) Иулияния Никифоровна

Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1912

Жена: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Воробьев Евлампий Филиппович

Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.11.1913

Дочь: (Воробьева) Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
22.10.1917

Сын: Воробьев Кузьма Филиппович

Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна

Анга, Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.