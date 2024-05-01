Воробьев Филипп Григорьевич
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения23.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1884
Анга, Россия
Бракосочетание
05.02.1912
Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Воробьев Евлампий Филиппович
Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна
Анга, Россия
Рождение ребёнка
28.11.1913
Дочь: (Воробьева) Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна
Анга, Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воробьев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна
с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
22.10.1917
Сын: Воробьев Кузьма Филиппович
Мать ребёнка: Воробьева (Иванова) Мария Филипповна
Анга, Россия
Смерть
Неизвестно