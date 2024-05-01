Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна
Место рожденияс. Тарай Качугского р-на Иркутской области
Дата рождения06.01.1916
Дата смерти?.02.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916
с. Тарай Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1980
с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Похороны
Неизвестно
с. Анга