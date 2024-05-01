Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна 06.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасова (Черкасова) Васса Иннокентьевна

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Место рождения

с. Тарай Качугского р-на Иркутской области

Дата рождения

06.01.1916

Дата смерти

?.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916

Отец: Черкасов Иннокентий

Мать: Черкасова (Черкасова) Анна Николаевна

с. Тарай Качугского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Николай Филиппович

Смерть
?.02.1980
с.Анга Качугского р-на Иркутской области
Похороны
Неизвестно
с. Анга

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