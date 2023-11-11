Буртелов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Буртелова Мария
Рождение ребёнка
1881
Сын: Буртелов Илларион Кириллович
Мать ребёнка: Буртелова Мария
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в Кирзе с 1900г из Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Буртелова Мария
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Буртелова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буртелова Мария
Смерть
Неизвестно