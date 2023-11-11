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Буртелов Марк Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Буртелов Кирилл

Мать: Буртелова Мария

Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Буркелова Ольга Филипповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Буртелова Анна Марковна

Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Буртелова Пелагея Марковна

Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Буртелова Параскева Марковна

Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Буртелова Марина Марковна

Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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