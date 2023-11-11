Буртелов Марк Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Буртелов Кирилл
Мать: Буртелова Мария
Бракосочетание
21.01.1908
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Буртелова Анна Марковна
Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Буртелова Пелагея Марковна
Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Буртелова Параскева Марковна
Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Буртелова Марина Марковна
Мать ребёнка: Буркелова Ольга Филипповна
Смерть
Неизвестно