Буртелова (--) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Буртелов Кирилл
Рождение ребёнка
1881
Сын: Буртелов Илларион Кириллович
Отец ребёнка: Буртелов Кирилл
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в Кирзе с 1900г из Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Буртелов Кирилл
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Буртелов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буртелов Кирилл
Смерть
Неизвестно