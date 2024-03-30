Буртелова (--) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буртелова (--) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Буртелов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Буртелов Кирилл

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буртелов Илларион Кириллович

Отец ребёнка: Буртелов Кирилл

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в Кирзе с 1900г из Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1883

Сын: Буртелов Яков Кириллович

Отец ребёнка: Буртелов Кирилл

Рождение ребёнка
1888

Сын: Буртелов Марк Кириллович

Отец ребёнка: Буртелов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буртелов Кирилл

Смерть
Неизвестно
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