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Буртелов Яков Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Буртелов Кирилл

Мать: Буртелова Мария

Бракосочетание
02.11.1901

Жена: Буртелова Анастасия Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.09.1902

Сын: Буртелов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Буртелов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Буртелова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Буртелова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Буртелова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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