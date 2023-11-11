Буртелов Яков Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Буртелов Кирилл
Мать: Буртелова Мария
Бракосочетание
02.11.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
22.09.1902
Сын: Буртелов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.01.1904
Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Буртелова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Буртелова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Буртелова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Буртелова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно