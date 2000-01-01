(Дмитриева) Александра Борисовна
Место рожденияРоссия, Псковская область, Плоскошский район, село Щуково
Дата рождения19.01.1922
Дата смерти13.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1922
Россия, Псковская область, Плоскошский район, село Щуково
Место жительства
С 1957
Казахстан, Кустанайская область, Камыстинский район, село Бестау
Место жительства
По 1972
Казахстан, Кустанайская область, Камыстинский район, село Бестау
Смерть
13.09.1994
Казахстан, Кустанайская область, Затобольский район, поселок Владимировка