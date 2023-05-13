Куприянов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1949
Жена: Александра Борисовна
Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область
Не были расписаны. У Алексея была другая семья.
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Спирина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Борисовна
Наурзум, Наурзумский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Борисовна
Смерть
Около 1963