Куприянов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Около 1951 г.р.
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Добавил:

ВЭ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1949

Жена: Александра Борисовна

Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область
Не были расписаны. У Алексея была другая семья.
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Спирина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Борисовна

Наурзум, Наурзумский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Борисовна

Смерть
Около 1963