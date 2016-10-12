Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1941
Дата смерти12.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Бракосочетание
24.05.1963
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1968
Сын: Кобелев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кобелев Владимир Александрович
Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
12.10.2016
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лемешово, Подольск, Московская область