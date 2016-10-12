Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

05.01.1941

Дата смерти

12.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941

Отец: Карлаш Иларион Логвинович

Мать: Карлаш (Глупак) Анастасия Матвеевна

Бракосочетание
24.05.1963

Муж: Кобелев Владимир Александрович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1968

Сын: Кобелев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кобелев Владимир Александрович

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
12.10.2016
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лемешово, Подольск, Московская область

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