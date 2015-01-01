Кобелев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобелев Владимир Александрович

Кобелев Владимир Александрович

Место рождения

Благовещенка Кемеровской области

Дата рождения

17.10.1940

Дата смерти

01.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1940

Отец: Кобелев Александр Васильевич

Мать: Кобелева, Маркова (Ищенко) Мария Леонтьевна

Бракосочетание
24.05.1963

Жена: Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.04.1968

Сын: Кобелев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна

Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
01.01.2015
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.