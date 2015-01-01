Кобелев Владимир Александрович
Место рожденияБлаговещенка Кемеровской области
Дата рождения17.10.1940
Дата смерти01.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1940
Бракосочетание
24.05.1963
Рождение ребёнка
05.04.1968
Сын: Кобелев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Кобелева (Карлаш) Людмила Илларионовна
Ивановка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
01.01.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно