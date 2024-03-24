Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Поликарп Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Тихонов
Смерть
Неизвестно