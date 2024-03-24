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Татьяна Стефанова

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Стефан Тихонов

Мать: Анастасия Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.11.1880

Дочь: Колбасина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Степанов

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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