Татьяна Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Стефан Тихонов
Мать: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
18.11.1880
Дочь: Колбасина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Степанов
18.11.1880 Села Казанского крестьянин собственник Матвей Степанов и законная жена его Татьяна Стефанова оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин собственник Ефимий ... Показать все
Смерть
Неизвестно