Стефан Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Поликарп Стефанов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно