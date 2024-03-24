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Стефан Тихонов

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Поликарп Стефанов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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