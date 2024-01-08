Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Греднева (Купченко) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Петлякова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1985
Сын: Купченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович