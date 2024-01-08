Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Виктор Степанович

Мать: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купченко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Греднева (Купченко) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Петлякова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1985

Сын: Купченко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Купченко Владимир Александрович

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