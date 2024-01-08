Рычков Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно