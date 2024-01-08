Рычков Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Олег Викторович

Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Игорь Викторович

Мать ребёнка: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Смерть
Неизвестно

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