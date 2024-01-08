Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Плетнев Александр

Мать: Плетнева Минадора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Олег Викторович

Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Игорь Викторович

Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Брославцева (Ризберг) Галина Александровна

Отец ребёнка: Ризберг Александр

Смерть
2000

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