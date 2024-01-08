Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Плетнев Александр
Мать: Плетнева Минадора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рычков Виктор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Брославцева (Ризберг) Галина Александровна
Отец ребёнка: Ризберг Александр
Смерть
2000