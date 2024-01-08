Купченко Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Греднева (Купченко) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Петлякова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Купченко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна
Смерть
2022