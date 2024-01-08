Купченко Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купченко Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Греднева (Купченко) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Петлякова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Купченко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Купченко (Рычкова) Надежда Викторовна

Смерть
2022

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