Угланова (Первушина) Парасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Первушина) Парасковья Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Первушин Яков Петрович

Мать: Первушина Екатерина Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угланов Фома Панфилович

Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-211л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Угланов Иван Фомич

Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович

Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Угланов Антон Фомич

Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович

Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1854

Сын: Угланов Яков Фомич

Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович

Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Угланова) Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович

Верхняя Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-211л
Смерть
Неизвестно

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