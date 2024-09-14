Угланова (Первушина) Парасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
ГАСО, рев1834, 21л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-211л
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угланов Иван Фомич
Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1852
Сын: Угланов Антон Фомич
Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1854
Сын: Угланов Яков Фомич
Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович
ГАСО, 179-1-213-210об
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Угланова) Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Угланов Фома Панфилович
ГАСО, 179-1-213-211л
Смерть
Неизвестно