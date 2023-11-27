Войнов Николай Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1934
Дочь: Павлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Войнова Марфа
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Войнова Марфа
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Войнова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Войнова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войнова Марфа
Смерть
1979