Войнов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Войнов Николай Илларионович
Мать: Войнова Марфа
Рождение ребёнка
16.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно