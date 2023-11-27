Войнов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойнов Михаил Николаевич

Войнов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Войнов Николай Илларионович

Мать: Войнова Марфа

Рождение ребёнка
16.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close