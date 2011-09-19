Павлова (Войнова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1934
Дата смерти19.09.2011
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934
Отец: Войнов Николай Илларионович
Мать: Войнова Марфа
Рождение ребёнка
22.02.1958
Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович
Рождение ребёнка
20.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2011