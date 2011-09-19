Павлова (Войнова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Войнова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1934

Дата смерти

19.09.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934

Отец: Войнов Николай Илларионович

Мать: Войнова Марфа

Рождение ребёнка
22.02.1958

Сын: Павлов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович

Рождение ребёнка
20.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Петр Денисович

Смерть
19.09.2011
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