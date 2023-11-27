Войнова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1934
Дочь: Павлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967