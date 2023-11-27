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Войнова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1934

Дочь: Павлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Войнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Войнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войнов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Войнов Николай Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войнов Николай Илларионович

Смерть
1967
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