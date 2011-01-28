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Милютин Дмитрий Романович

Место рождения

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.03.1942

Дата смерти

28.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942

Отец: Милютин Роман Никитьевич

Мать: Милютина Татьяна Митрофановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1964

Дочь: Юрченко Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.01.1968

Дочь: Матвеенкова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1968

Дочь: Соколова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милютина Галина Ивановна

Смерть
28.01.2011
Никольское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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