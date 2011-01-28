Милютин Дмитрий Романович
Место рождения
Дата рождения30.03.1942
Дата смерти28.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942
Рождение ребёнка
08.11.1964
Дочь: Юрченко Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.01.1968
Дочь: Матвеенкова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1968
Дочь: Соколова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Милютина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милютина Галина Ивановна
Смерть
28.01.2011
Никольское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область