Милютин Роман Никитьевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: Никита Фокин (Фокич)
Рождение ребёнка
30.03.1942
Сын: Милютин Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Анатолий Романович
Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно