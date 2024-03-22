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Милютин Роман Никитьевич

Место рождения

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: Никита Фокин (Фокич)

Мать: Мария Филлипова (Филлиповна)

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1942

Сын: Милютин Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Михаил Романович

Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Анатолий Романович

Мать ребёнка: Милютина Татьяна Митрофановна

Шугайлово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милютина Татьяна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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