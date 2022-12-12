деревня Никольское, деревня Никольское, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Никольское

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4018Никольское, сц. вл.при р. Гжати.139145557
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Рождественская волость
210. Никольская, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 100, волостное правление (уездный город в 13 верстах), часовня, школа, водяная мельница. В 1 версте — це Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Рождественская волость
440НикольскоеДеревня12144346Земская школа, кузница, чайная, шерстобойня мелоч. лав., каз. вин. лавка.
441НикольскоеВладельческая усадьба1241311
442НикольскоеХутор112143Торговый чулан.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
177631Никольскоедеревня55°26'00"35°03'00"N-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Никольское сельское поселение
66608456101д Никольскоедеревня
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