Болотина Марина (Матрона) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Марина (Матрона) Михайловна

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Михаил Федотович

Мать: Наталья Агафоновна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1814 ст.

Муж: Болотин Гурий Петрович

Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место бракосочетания указано в селе Лабадино (в XIX веке писалось Лабодино), где в ныне утраченной церкви Успения Пресвятой Богородицы, происходило венчание — т.к. сохранилась соответствующая метричес... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Болотин Иван Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Болотин Дмитрий Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Болотин Василий Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Болотина Марфа Гуровна

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Болотин Дорофей Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Болотин Фёдор Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Болотин Николай Гурович

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Агафья Гуровна

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Марья Гуровна

Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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