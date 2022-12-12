Болотина Марина (Матрона) Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Михаил Федотович
Мать: Наталья Агафоновна
Бракосочетание
12.11.1814 ст.
Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место бракосочетания указано в селе Лабадино (в XIX веке писалось Лабодино), где в ныне утраченной церкви Успения Пресвятой Богородицы, происходило венчание — т.к. сохранилась соответствующая метричес... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Болотин Иван Гурович
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Болотина Марфа Гуровна
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Агафья Гуровна
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Марья Гуровна
Отец ребёнка: Болотин Гурий Петрович
Смерть
Неизвестно