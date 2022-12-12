Болотин Дмитрий Гурович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Болотин Гурий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Болотин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
1855
Сын: Болотин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Болотин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна
Смерть
Неизвестно