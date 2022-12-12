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Болотин Дмитрий Гурович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Болотин Гурий Петрович

Мать: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Болотин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1852

Жена: Болотина Екатерина Семёновна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Болотин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Сын: Болотин Гурий Дмитриевич

Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Болотин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Болотина Екатерина Семёновна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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