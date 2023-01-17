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Болотин Гурий Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1795 и 1798

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1798

Отец: Болотин Пётр Савельевич

Мать: Болотина Авдотья Максимовна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1814 ст.

Жена: Болотина Марина Михайловна

Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место бракосочетания указано в селе Лабадино (в XIX веке писалось Лабодино), где в ныне утраченной церкви Успения Пресвятой Богородицы, происходило венчание — т.к. сохранилась соответствующая метричес... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Болотин Иван Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Болотин Дмитрий Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Болотин Василий Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Болотина Марфа Гуровна

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Болотин Дорофей Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Болотин Фёдор Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Болотин Николай Гурович

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Агафья Гуровна

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Болотина Марья Гуровна

Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1849
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
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