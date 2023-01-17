Болотин Гурий Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1795 и 1798
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1798
Бракосочетание
12.11.1814 ст.
Лабадино, Белевский уезд, Тульская губерния
Место бракосочетания указано в селе Лабадино (в XIX веке писалось Лабодино), где в ныне утраченной церкви Успения Пресвятой Богородицы, происходило венчание — т.к. сохранилась соответствующая метричес... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Болотин Иван Гурович
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Болотина Марфа Гуровна
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Агафья Гуровна
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Болотина Марья Гуровна
Мать ребёнка: Болотина Марина Михайловна
Смерть
1849