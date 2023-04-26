Арсеньев (Бушуев) Андрей Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев (Бушуев) Андрей Арсеньев

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Арсентий Никитин

Мать: Марфа Яковлева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любаева (Арсеньева (Бушуева)) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Арсеньева) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Блинникова (Арсеньева (Бушуева)) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Арсеньев Василий Андреев

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Разсказова (Арсеньева) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.05.1869

Дочь: (Арсеньева) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Арсеньев (Бушуев) Петр Андреевич

Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1904
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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