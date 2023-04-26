Арсеньев (Бушуев) Андрей Арсеньев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Арсентий Никитин
Мать: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любаева (Арсеньева (Бушуева)) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Арсеньева) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Блинникова (Арсеньева (Бушуева)) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Разсказова (Арсеньева) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
04.05.1869
Дочь: (Арсеньева) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Арсеньев (Бушуев) Петр Андреевич
Мать ребёнка: Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Смерть
До 1904