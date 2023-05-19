Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

15.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: ?

Мать: ?

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Блинникова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Арсеньев Василий Андреев

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Разсказова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.05.1869

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Арсеньев (бушуев) Петр Андреевич

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любаева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.06.1904
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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