Арсеньева (Трофимова) Евдокия (Авдотья)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти15.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Блинникова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Разсказова Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
04.05.1869
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Арсеньев (бушуев) Петр Андреевич
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любаева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно