Никитин Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Арсентий

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никита

Мать: ?

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Мать ребёнка: Марфа

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Арсеньев/арсентьев Семен

Мать ребёнка: Марфа

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Арсеньев/арсентьев Феофилант

Мать ребёнка: Марфа

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никитин (арсеньев/бушуев) Федор Арсеньев

Мать ребёнка: Марфа

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Арсеньев/арсентьев Василий

Мать ребёнка: Марфа

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область