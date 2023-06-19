Никитин Арсентий
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1831
Сын: Арсеньев/арсентьев Феофилант
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никитин (арсеньев/бушуев) Федор Арсеньев
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1846
Сын: Арсеньев/арсентьев Василий
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
Неизвестно