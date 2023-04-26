Арсеньев/Арсентьев Семен
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти04.05.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Арсентий Никитин
Мать: Марфа Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ефремова) Доминика
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Семенова) Анна
Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика
Рождение ребёнка
13.03.1864
Сын: Арсеньев Николай
Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика
Рождение ребёнка
12.05.1873
Дочь: (Арсеньева) Елена
Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика
Рождение ребёнка
12.05.1873
Сын: Арсеньев Алексей
Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика
Смерть
04.05.1880
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно