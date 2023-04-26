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Арсеньев/Арсентьев Семен

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

04.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Арсентий Никитин

Мать: Марфа Яковлева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефремова) Доминика

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Семенова) Анна

Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика

Рождение ребёнка
13.03.1864

Сын: Арсеньев Николай

Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Дочь: (Арсеньева) Елена

Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Сын: Арсеньев Алексей

Мать ребёнка: (Ефремова) Доминика

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.05.1880
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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