(Ефремова) Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремова) Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев/Арсентьев Семен

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Семенова) Анна

Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен

Рождение ребёнка
13.03.1864

Сын: Арсеньев Николай

Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Дочь: (Арсеньева) Елена

Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.05.1873

Сын: Арсеньев Алексей

Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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