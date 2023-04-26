(Ефремова) Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Семенова) Анна
Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен
Рождение ребёнка
13.03.1864
Сын: Арсеньев Николай
Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен
Рождение ребёнка
12.05.1873
Дочь: (Арсеньева) Елена
Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен
Рождение ребёнка
12.05.1873
Сын: Арсеньев Алексей
Отец ребёнка: Арсеньев/Арсентьев Семен
Смерть
Неизвестно