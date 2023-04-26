(Яковлева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев
Отец ребёнка: Никитин Арсентий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Никитин Арсентий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Арсеньев/арсентьев Феофилант
Отец ребёнка: Никитин Арсентий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никитин (арсеньев/бушуев) Федор Арсеньев
Отец ребёнка: Никитин Арсентий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Арсеньев/арсентьев Василий
Отец ребёнка: Никитин Арсентий
Смерть
Неизвестно