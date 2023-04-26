(Яковлева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Арсеньев (бушуев) Андрей Арсеньев

Отец ребёнка: Никитин Арсентий

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Арсеньев/арсентьев Семен

Отец ребёнка: Никитин Арсентий

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Арсеньев/арсентьев Феофилант

Отец ребёнка: Никитин Арсентий

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никитин (арсеньев/бушуев) Федор Арсеньев

Отец ребёнка: Никитин Арсентий

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Арсеньев/арсентьев Василий

Отец ребёнка: Никитин Арсентий

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно