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Ястребов Гордей Федотович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ястребов (Воробьев) Федот Ермолаевич

Мать: Трофимова (Ястребова) Дарья Семёновна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ястребов Роман Гордеевич

Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ястребов Яков Гордеевич

Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ястребова Федосья Гордеевна

Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ястребов Дмитрий Гордеевич

Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ястребов Федор Гордеевич

Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
1857

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