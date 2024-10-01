Ястребов Гордей Федотович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ястребова Федосья Гордеевна
Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ястребов Дмитрий Гордеевич
Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Смерть
1857