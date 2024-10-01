Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никитин Казьма Андреевич

Мать: Шеметова (Никитина) Фёкла Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребов Гордей Федотович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ястребов Роман Гордеевич

Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ястребов Яков Гордеевич

Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ястребова Федосья Гордеевна

Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ястребов Дмитрий Гордеевич

Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ястребов Федор Гордеевич

Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
После 1864
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

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