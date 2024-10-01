Никитина (Ястребова) Ксения (Аксинья) Казьминична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ястребова Федосья Гордеевна
Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ястребов Дмитрий Гордеевич
Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ястребов Гордей Федотович
Смерть
После 1864