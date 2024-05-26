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Комаров Наум Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Комаров Степан Яковлевич

Мать: Комарова Анна Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Комаров Павел Наумович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев 1858,12 об
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Комарова) Марья Наумовна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Комаров Иван Наумович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 4об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Комарова) Ирина Наумовна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Комаров Никифор Наумович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,15об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Комарова) Федосья Наумовна

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Комаров Феоктист Наумович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-12об
Рождение ребёнка
1838

Сын: Комаров Перфилий Наумович

Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-12об
Смерть
Неизвестно

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