Комаров Наум Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рев 1858,12 об
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Комарова) Марья Наумовна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834 4об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Комарова) Ирина Наумовна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
1858,15об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Комарова) Федосья Наумовна
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1835
Сын: Комаров Феоктист Наумович
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, 179-1-213-12об
Рождение ребёнка
1838
Сын: Комаров Перфилий Наумович
Мать ребёнка: Комарова Евдокия Ивановна
ГАСО, 179-1-213-12об
Смерть
Неизвестно