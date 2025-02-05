Комарова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Комарова) Марья Наумовна
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, рев1834 4об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Комарова) Ирина Наумовна
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Комарова) Федосья Наумовна
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1835
Сын: Комаров Феоктист Наумович
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, 179-1-213-12об
Рождение ребёнка
1838
Сын: Комаров Перфилий Наумович
Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович
ГАСО, 179-1-213-12об
Смерть
Неизвестно