Комарова Евдокия Ивановна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Комарова) Марья Наумовна

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Комаров Иван Наумович

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 4об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Комарова) Ирина Наумовна

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Комарова) Федосья Наумовна

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 5л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Комаров Феоктист Наумович

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-12об
Рождение ребёнка
1838

Сын: Комаров Перфилий Наумович

Отец ребёнка: Комаров Наум Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-12об
Смерть
Неизвестно

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