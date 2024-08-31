Комарова Анна Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Комаров Григорий Степанович
Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Якимова (Комарова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич
ГАСО, 24-25-330-32л
Смерть
Неизвестно