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Комарова Анна Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Степан Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Комаров Григорий Степанович

Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Комаров Иван Степанович

Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Комаров Наум Степанович

Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Якимова (Комарова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Комаров Степан Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-32л
Смерть
Неизвестно

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