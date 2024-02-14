Мустафина (Бедретдинова) Рафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

07.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1958 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1937

Отец: Абульханов Бедретдин

Мать: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Рождение ребёнка
09.05.1958

Сын: Мустафин Наиль

Отец ребёнка: Мустафин Максут

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Мустафин Хафиз

Отец ребёнка: Мустафин Максут

Рождение ребёнка
21.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Максут

Рождение ребёнка
18.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Максут

Смерть
Неизвестно

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