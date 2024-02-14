Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения07.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1937
Отец: Абульханов Бедретдин
Мать: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Рождение ребёнка
09.05.1958
Сын: Мустафин Наиль
Отец ребёнка: Мустафин Максут
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Мустафин Хафиз
Отец ребёнка: Мустафин Максут
Рождение ребёнка
21.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Максут
Рождение ребёнка
18.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Максут
Смерть
Неизвестно