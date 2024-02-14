Мустафин Максут
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадиев Мустафа
Рождение ребёнка
09.05.1958
Сын: Мустафин Наиль
Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Мустафин Хафиз
Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Рождение ребёнка
21.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Рождение ребёнка
18.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Смерть
Неизвестно