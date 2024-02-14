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Мустафин Максут

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1958 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадиев Мустафа

Мать: Кадиева (Мустафина) Рабия

Рождение ребёнка
09.05.1958

Сын: Мустафин Наиль

Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Мустафин Хафиз

Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Рождение ребёнка
21.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Рождение ребёнка
18.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Смерть
Неизвестно

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