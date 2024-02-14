Абульханов Бедретдин
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абельхан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Абдуллина (Бедретдинова) Хадича
Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Мустафина (Бедретдинова) Рафия
Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Смерть
Неизвестно