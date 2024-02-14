Абульханов Бедретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абульханов Бедретдин

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1937 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абельхан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Абдуллина (Бедретдинова) Хадича

Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Мать ребёнка: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Смерть
Неизвестно

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