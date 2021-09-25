Мустафин Хафиз
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения01.01.1960
Дата смерти25.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: Мустафин Максут
Бракосочетание
01.12.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.09.2021
Похороны
Неизвестно