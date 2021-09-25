Мустафин Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустафин Хафиз

Мустафин Хафиз

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

01.01.1960

Дата смерти

25.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: Мустафин Максут

Мать: Мустафина (Бедретдинова) Рафия

Бракосочетание
01.12.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2021
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.