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Шишев Евграф Павлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.12.1839

Дата смерти

07.02.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1839

Отец: Шишев Павел Петров

Мать: Шишева Прасковья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.12.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Терентиі Фѣдоровъ Куркинъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Пераскева Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
07.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
09.02.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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