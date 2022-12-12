Шишев Евграф Павлов
Место рождения
Дата рождения10.12.1839
Дата смерти07.02.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1839
Отец: Шишев Павел Петров
Мать: Шишева Прасковья Петрова
Крещение
12.12.1839
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Терентиі Фѣдоровъ Куркинъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Пераскева Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
07.02.1840
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
09.02.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви